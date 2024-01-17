Опубликован прогноз погоды на 18 января в Рязанской области

18 января будет облачно, ночью с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой снег. Днем ожидается небольшой, местами умеренный снег. Местами может пройти метель.

Опубликован прогноз погоды на 18 января в Рязанской области. Его опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

18 января будет облачно, ночью с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой снег. Днем ожидается небольшой, местами умеренный снег. Местами может пройти метель.

На дорогах гололедица, днем местами снежные заносы.

Ветер ночью западный, 5-10 метров в секунду, днем южной четверти, 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью опустится до -22, -17 градусов, днем -9, -4 градусов.