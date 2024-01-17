На Украине признали превосходство российских дронов

РФ серийно производит беспилотники с приборами ночного видения и тепловизорами и может наносить удары по территории Украины в темное время суток.

В отличие от ВСУ российские военные массово оснащены ночными беспилотниками. Соответствующее заявление сделал бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука. Об этом пишет РЕН.ТВ.

Он подчеркнул, что российские дроны превосходят украинские. Кроме того, Москва серийно производит беспилотники с приборами ночного видения и тепловизорами.

В итоге армия России может наносить удары по территории Украины в темное время суток.

Тука отметил, что ситуация с беспилотниками для Украины никак не может считаться позитивной. Он призвал немедленно «что-то делать в этом направлении».