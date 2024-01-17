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На четырех улицах Рязани 18 января отключат холодную воду
Воды не будет с 09:30 до 17:00.

На четырех улицах Рязани 18 января отключат холодную воду. Об этом сообщает сайт «Водоканала».

В четверг, 18 января, с 09:30 до 17:00 холодной воды не будет по адресам:

  • улица Дачная (поселок Соколовка), дома № 1, №№ 10-28, № 1-а (с/т «любитель»), № 2, № 3, № 37, № 4, № 5, № 55, № 6, № 65, № 7, № 8, № 9;
  • улица Железнодорожная (поселок Соколовка), дома №№ 1-9, №№ 10-61;
  • улица Заречная (поселок Соколовка), дома №№ 1-9, №№ 10-20, № 22, № 24, № 26, № 28, № 30, № 32;
  • улица Мира, дома №№ 1-9, №№ 10-38, № 42, № 44, № 46, № 48, № 50, № 52, № 54, № 56, № 58, № 60, № 62, № 64, № 68, № 70, № 72, № 76, № 78, № 80, № 82.