На четырех улицах Рязани 18 января отключат холодную воду
Воды не будет с 09:30 до 17:00.
На четырех улицах Рязани 18 января отключат холодную воду. Об этом сообщает сайт «Водоканала».
В четверг, 18 января, с 09:30 до 17:00 холодной воды не будет по адресам:
- улица Дачная (поселок Соколовка), дома № 1, №№ 10-28, № 1-а (с/т «любитель»), № 2, № 3, № 37, № 4, № 5, № 55, № 6, № 65, № 7, № 8, № 9;
- улица Железнодорожная (поселок Соколовка), дома №№ 1-9, №№ 10-61;
- улица Заречная (поселок Соколовка), дома №№ 1-9, №№ 10-20, № 22, № 24, № 26, № 28, № 30, № 32;
- улица Мира, дома №№ 1-9, №№ 10-38, № 42, № 44, № 46, № 48, № 50, № 52, № 54, № 56, № 58, № 60, № 62, № 64, № 68, № 70, № 72, № 76, № 78, № 80, № 82.