На 54-летнюю рязанку возбудили уголовное дело за продажу алкоголя подросткам

Рязанке грозит штраф в размере от 50 до 80 тысяч рублей или исправительные работы на срок до 1 года.

На 54-летнюю рязанку возбудили уголовное дело за продажу алкоголя подросткам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Ранее полицейские узнали, что в продуктовом магазине на улице Дзержинского подросткам продают спиртосодержащие напитки.

При проверке выяснилось, что продавец — 54-летняя рязанка продает алкоголь несовершеннолетним. Полицейские зафиксировали это нарушение и привлекли женщину к административной ответственности.

Вскоре полицейские узнали, что женщина вновь продает спиртное подросткам. В ходе проверочных мероприятий сотрудники полиции выявили и задокументировали факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему. Теперь женщине грозит уголовная ответственность.

В отношении продавца возбуждено уголовное дело. Рязанке грозит штраф в размере от 50 до 80 тысяч рублей или исправительные работы на срок до 1 года.