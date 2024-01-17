Минобороны: ВСУ потеряли 655 солдат за сутки

Средства российского ПВО за сутки сбили 11 реактивных снарядов РСЗО «Ольха» и Vampire, 21 украинский беспилотник.

ВСУ потеряли 655 солдат за сутки. Об этом сообщает Минобороны РФ.

За сутки ВС РФ отразили атаку на купянском направлении в районе населенного пункта Терны, потери противника, три атаки на краснолиманском направлении, шесть атак на донецком направлении.

За сутки ВСУ потеряли 655 солдат, два танка и два БТР и два БМП.

Средства российского ПВО за сутки сбили 11 реактивных снарядов РСЗО «Ольха» и Vampire, 21 украинский беспилотник.