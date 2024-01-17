Медведев заявил о невозможности мира при условии существования Украины

Имеется вероятность нового конфликта, несмотря на подписание договоров о безопасности Киева с Западом. По его словам, это может произойти и через несколько лет.

Существование Украины как самостоятельного государства будет являться постоянным поводом для военных действий. С таким заявлением выступил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Наличие самостоятельного государства на исторических российских территориях теперь будет постоянным поводом для возобновления военных действий», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что имеется вероятность нового конфликта, несмотря на подписание договоров о безопасности Киева с Западом. По его словам, это может произойти и через несколько лет.

Медведев подчеркнул, из-за такой вероятности существование страны фатально для украинцев. Поэтому, выбирая между вечными боевыми действиями и жизнью, большинство из них выберут жизнь.