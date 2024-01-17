Макрон заявил, что посетит Украину в феврале

Также президент Франции сообщил о завершении работы над «двусторонним соглашением о гарантиях безопасности» Киеву.

Макрон заявил, что посетит Украину в феврале. Об этом пишет РИА Новости.

Также президент Франции сообщил о завершении работы над «двусторонним соглашением о гарантиях безопасности» Киеву, которое будет подписано в ближайшие недели. Он пообещал Украине новые поставки, включая 40 ракет SCALP, и дополнительное производство.

Макрон объявил о предстоящих решениях на уровне ЕС, касающихся помощи киевскому режиму. По его мнению, от помощи Украине зависит безопасность Европы.