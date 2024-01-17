Лейтенанта полиции Александра Ермакова, раненого при задержании рязанца, скоро выпишут

Лейтенанта полиции Александра Ермакова, раненого при задержании мужчины, скоро выпишут. Об этом сообщило региональное УМВД.
По информации, которую от медиков получили замглавы УМВД России по Рязанской области Вадим Черемисин и начальник управления по работе с личным составом регионального УМВД Константин Шицков, полицейскому провели сложную операцию. Однако отмечается, что сейчас мужчине становится лучше и в скором времени его будут готовить к выписке.
Черемисин и Шицков навестили Александра Ермакова. Они расспросили коллегу о состоянии, пожелали выздоровления и вручили набор свежих фруктов. Вадим Черемисин подчеркнул, что действия сотрудников патрульно-постовой службы являются примером самоотверженности при исполнении служебных обязанностей. Решается вопрос о поощрении Александра Ермакова.
Напомним, лейтенант полиции получил ранение при задержании рязанца, напавшего на мужчину и женщину.