Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 17
-6°
Чтв, 18
-1°
Птн, 19
ЦБ USD 88.35 0.7 18/01
ЦБ EUR 96.05 0.45 18/01
Нал. USD 90 / 88.9 15/01 16:15
Нал. EUR 95 / 88.9 15/01 16:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
8 часов назад
579
Зампрокурора Рязанской области рассказал о жалобах жителей региона в 2...
12 января прокуратура России отмечает 302 года с момент...
12 января 15:03
3 822
Психологи рассказали, как рязанцам выйти после праздников на работу с ...
Вернуться с новогодних каникул и сразу влиться в рабочи...
6 января 17:00
8 455
РЗН. инфо публикует список самых страшных аварий в Рязанской области в...
В Рязанской области почти за год в авариях погиб 161 че...
3 января 16:47
10 323
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Корпорация «МСП» запустила сервис «Продажи на маркетплейсах и в соцсетях»

На цифровой платформе МСП. РФ заработал новый сервис «Продажи на маркетплейсах и в соцсетях». Он предназначен для помощи предпринимателям и самозанятым, занимающимся онлайн-торговлей и предоставлением услуг. Сервис рассчитан и на тех, кто только начинает вести такую деятельность.

Создание и развитие платформы МСП. РФ предусмотрено нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент России Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

По словам генерального директора Корпорации «МСП» Александра Исаевича, наблюдается колоссальный рост новых регистраций бизнеса в онлайн-торговле. Только за прошлый год зарегистрированы 152 тысячи компаний. Он подчеркнул, что предпринимателям, как начинающим, так и опытным, сервис предоставит доступ к имеющимся в регионе мерам поддержки. Речь идет о помощи в размещении и продвижении товаров или услуг в соцсетях и на маркетплейсах. Авторизованные пользователи МСП. РФ помимо этого получат специальные предложения в виде скидок, бонусов или других преференций от площадок.

Например, одна из площадок предоставляет авторизованным пользователям МСП. РФ скидку 30% на размещение товара на верхних позициях на главной странице, а другая ― до 60 тысяч бонусов на продвижение новым клиентам.

Помимо этого, в сервисе на МСП. РФ представлены пошаговые инструкции от экспертов площадок по всем вопросам, связанным с онлайн-торговлей: от регистрации на площадке до настройки цен, логистики и аналитики.

Новый сервис предлагает полезные инструменты по работе с Ozon, Авито, ВКонтакте, Ярмарка Мастеров, Мегамаркет, Профи.ру. Площадки готовы помогать предпринимателям запускать и развивать свой бизнес в онлайн-продажах.

Напомним, цифровая платформа для малого и среднего бизнеса разработана Корпорацией «МСП» совместно с Минэкономразвития РФ для повышения доступности услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса.