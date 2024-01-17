Корпорация «МСП» запустила сервис «Продажи на маркетплейсах и в соцсетях»

На цифровой платформе МСП. РФ заработал новый сервис «Продажи на маркетплейсах и в соцсетях» . Он предназначен для помощи предпринимателям и самозанятым, занимающимся онлайн-торговлей и предоставлением услуг. Сервис рассчитан и на тех, кто только начинает вести такую деятельность.

Создание и развитие платформы МСП. РФ предусмотрено нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент России Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

По словам генерального директора Корпорации «МСП» Александра Исаевича, наблюдается колоссальный рост новых регистраций бизнеса в онлайн-торговле. Только за прошлый год зарегистрированы 152 тысячи компаний. Он подчеркнул, что предпринимателям, как начинающим, так и опытным, сервис предоставит доступ к имеющимся в регионе мерам поддержки. Речь идет о помощи в размещении и продвижении товаров или услуг в соцсетях и на маркетплейсах. Авторизованные пользователи МСП. РФ помимо этого получат специальные предложения в виде скидок, бонусов или других преференций от площадок.

Например, одна из площадок предоставляет авторизованным пользователям МСП. РФ скидку 30% на размещение товара на верхних позициях на главной странице, а другая ― до 60 тысяч бонусов на продвижение новым клиентам.

Помимо этого, в сервисе на МСП. РФ представлены пошаговые инструкции от экспертов площадок по всем вопросам, связанным с онлайн-торговлей: от регистрации на площадке до настройки цен, логистики и аналитики.

Новый сервис предлагает полезные инструменты по работе с Ozon, Авито, ВКонтакте, Ярмарка Мастеров, Мегамаркет, Профи.ру. Площадки готовы помогать предпринимателям запускать и развивать свой бизнес в онлайн-продажах.

Напомним, цифровая платформа для малого и среднего бизнеса разработана Корпорацией «МСП» совместно с Минэкономразвития РФ для повышения доступности услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса.