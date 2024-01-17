Компания «Рязанские овощи» стала участником нацпроекта «Производительность труда»

Компания «Рязанские овощи» присоединилась к национальному проекту «Производительность труда». На предприятии прошло стартовое совещание, на котором были намечены этапы предстоящей работы на пути к повышению производительности труда. Учить коллектив работать по-новому будут эксперты Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса.

Созданной рабочей группе, куда вошли сотрудники предприятия и РЦК, предстоит определить «узкие» места и разработать способы устранения ошибок, применяя «бережливые» инструменты. Полученный опыт в дальнейшем они смогут тиражировать на другие участки производственного процесса.

«Рязанские овощи» — крупнейший тепличный комплекс в Рязанской области. Был запущен в марте 2020 года. Сейчас на площади 11,25 га выращиваем томаты и огурцы. География поставок нашей продукции ― большинство регионов ЦФО, а в числе покупателей ― крупные продовольственные сети и «магазины у дома». Мы уже достигли определенных высот, и чтобы двигаться дальше, нам необходима помощь сотрудников РЦК. Накопленный ими опыт позволит нам по-новому посмотреть на наше производство", — рассказал заместитель генерального директора компании Алексей Абрамов.