Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 17
-7°
Чтв, 18
-2°
Птн, 19
ЦБ USD 87.65 -0.03 17/01
ЦБ EUR 95.6 -0.47 17/01
Нал. USD 90 / 88.9 15/01 16:15
Нал. EUR 95 / 88.9 15/01 16:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Зампрокурора Рязанской области рассказал о жалобах жителей региона в 2...
12 января прокуратура России отмечает 302 года с момент...
12 января 15:03
3 527
Психологи рассказали, как рязанцам выйти после праздников на работу с ...
Вернуться с новогодних каникул и сразу влиться в рабочи...
6 января 17:00
8 193
РЗН. инфо публикует список самых страшных аварий в Рязанской области в...
В Рязанской области почти за год в авариях погиб 161 че...
3 января 16:47
10 060
Какие громкие события произошли в Рязанской области в 2023 году
Редакция РЗН. Инфо составила список событий, которыми з...
2 января 13:48
9 941
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
ГИБДД обратилась к рязанцам из-за сложных погодных условий
В среду, 17 января, ожидается гололедица и снежные заносы, ветер порывами до 17 м/с.

ГИБДД обратилась к рязанцам из-за сложных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В среду, 17 января, ожидается гололедица и снежные заносы, ветер порывами до 17 м/с.

В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.