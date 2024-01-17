ГИБДД обратилась к рязанцам из-за сложных погодных условий

В среду, 17 января, ожидается гололедица и снежные заносы, ветер порывами до 17 м/с.

ГИБДД обратилась к рязанцам из-за сложных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В среду, 17 января, ожидается гололедица и снежные заносы, ветер порывами до 17 м/с.

В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.