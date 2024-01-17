Девять человек в Рязанской области погибли при пожарах с начала года. В прошлом году в январе погибло шесть человек. О происшествиях рассказал на пресс-конференции в среду, 17 января, замначальника управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Рязанской области Алексей Мордасов.
В Рязанской области с начала года произошло 58 пожаров. 39 возгораний зарегистрировали в жилом секторе. Как отметил Алексей Мордасов, это на 14% больше, чем в прошлом году за аналогичный период.
Как рассказал Мордасов, 17 происшествий возникли из-за неправильного обращения с электроприборами, 10 из-за неосторожного обращения с огнем, в том числе из-за неосторожности при курении. 11 возгораний произошло из-за неисправности печного отопления. Один из пожаров произошел из-за поджога.