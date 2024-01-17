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Девелоперская компания «Мармакс» благоустроит сквер на улице Чапаева

В 2024 году на благоустройство Рязани в рамках проекта бюджета города планируется вложить более 1 млрд рублей. Девелоперская компания «Мармакс» выводит данный критерий в один из важных факторов инвестиционной привлекательности жилых комплексов города, а также активно участвует в преображении городской среды.

В указанный бюджет войдет санитарная очистка города, содержание и озеленение территории, уборка трасс и инженерных сооружений, организация благоустройства, строительство, реконструкция и капитальный ремонт ливневых сетей и многое другое.

При этом на постоянно растущую инвестиционную привлекательность региона оказывают влияние и другие факторы — федеральные меры поддержки, развитие инновационно-технологических площадок, примечательная транспортная доступность, система вузов и хороший потенциал для развития туристического направления.

Активно участвуют в преображении города и крупные девелоперы — так, например, прилегающие к историческому центру улицы — Чапаева и Маяковского, в последние годы получили новую жизнь, благодаря жилой и коммерческой застройке.

На Маяковского, где идет строительство жилого комплекса «Медный», компания «Мармакс» выполнит ландшафтные работы, включающие восстановление сквера со стороны улицы Чапаева и благоустройство прилегающей территории улицы Пролетарская.

«В своих проектах — как за счет внешних положительных факторов, так и внутренних качественных критериев, мы фиксируем самый большой рост стоимости по мере повышения стадии строительной готовности, а также удержание цены на высоком уровне. В некоторых случаях наши показатели в несколько раз превышают конкурентное окружение. Такая динамика обусловлена не только хорошими локациями, но и продуманными концепциями проектов — функциональными планировочными решениями, грамотным благоустройством и инфраструктурным наполнением, а также отличной досуговой составляющей», — отмечает руководитель отдела продаж девелоперской компании «Мармакс» Анна Терехова.

Данный тренд подтверждает и повышенный интерес к Рязанской области со стороны региональных покупателей — только по данным прошлого года в несколько раз увеличился спрос от жителей Москвы, Саратова и Якутска. Клиенты зачастую переезжают в Рязань по работе и выбирают недвижимость повышенного класса в центре города.

Девелоперская компания «Мармакс» осуществляет свою деятельность на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 500 000 квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости в регионе. Благодаря изучению международного опыта в строительстве жилых домов и благоустройства, а также профессиональной команде, компания возводит качественные современные жилые комплексы и комфортную среду.