Депутатов обязали подготовить предложения по смягчению наказания за ненасильственные преступления

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным думским комитетам (по госстроительству и законодательству и по безопасности и противодействию коррупции) подготовить предложения по смягчению уголовного наказания за преступления, совершенные без применения насилия или угрозы его применения. Об этом сообщила пресс-служба палаты.

Комитеты должны проанализировать правоприменительную практику и внести предложения по корректировке законов.