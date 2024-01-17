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Депутатов обязали подготовить предложения по смягчению наказания за ненасильственные преступления

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным думским комитетам (по госстроительству и законодательству и по безопасности и противодействию коррупции) подготовить предложения по смягчению уголовного наказания за преступления, совершенные без применения насилия или угрозы его применения. Об этом сообщила пресс-служба палаты.

Комитеты должны проанализировать правоприменительную практику и внести предложения по корректировке законов.