Белгородскую область атаковали ракеты и беспилотники

Над Белгородской областью за ночь сбили семь ракет РСЗО и семь украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Пресечена попытка совершить террористическую атаку с применением ракет реактивной системы залпового огня „Ольха“ и БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в Минобороны.

Кроме того, около 5 утра в Белгороде снова сработала система ПВО, сбили четыре реактивных снаряда РСЗО RM-70 «Вампир».