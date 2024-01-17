«АвтоВАЗ» подал заявку на регистрацию нового товарного знака

Под новой эмблемой будут выпускать легковые и спортивные автомобили, фургоны, электромобили, а также игрушки и даже елочные игрушки.

«АвтоВАЗ» подал заявку на регистрацию нового товарного знака в форме буквы Х в овале. Это следует из данных на сайте Роспатента.

Заявку на регистрацию знака подала дочерняя компания «АвтоВАЗа» ООО «Автозавод Санкт-Петербург». Эмблема представлена в двух вариантах — на белом и черном фонах.

Под новым товарным знаком планируется выпускать легковые и спортивные автомобили, фургоны, электромобили, а также игрушки и даже елочные игрушки.