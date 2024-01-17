Артемов прокомментировал жалобы рязанцев на стоянку фур в Карцево

Об этом его просил губернатор Малков.

В среду, 17 января, на заседании правительства мэр Рязани Виталий Артемов ответил на жалобы рязанцев по стоянке фур в Карцево.

Малков попросил прокомментировать мэра Рязани, как обстоят дела со стихийной парковкой фур в Карцево, на которую продолжают жаловаться рязанцы. Артемов отметил, что на данный момент администрация города установила знаки запрещающие остановку и стоянку большегрузного транспорта.

«К большому сожалению, есть еще водители, которые нарушают эти правила. Проводим ежедневный мониторинг вместе с ГИБДД», — подчеркнул Артемов.

Кроме того, мэр сообщил, что они привлекли охрану предприятия по выпуску лапши «Доширак», чтобы те мониторили ситуацию, но пока нет должного результата. А также ведется работа с сотрудниками предприятия и собственниками большегрузного транспорта.

«Предусмотрели для „Доширака“ муниципальную землю под парковку на въезде в деревню Карцево, сразу же после съезда с платного путепровода», — завершил Артемов.

Напомним, с 18 декабря в Карцеве изменили правила парковки. Однако рязанцы продолжили жаловаться.