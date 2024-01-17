Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 17
-6°
Чтв, 18
-1°
Птн, 19
ЦБ USD 87.65 -0.03 17/01
ЦБ EUR 95.6 -0.47 17/01
Нал. USD 90 / 88.9 15/01 16:15
Нал. EUR 95 / 88.9 15/01 16:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
3 часа назад
342
Зампрокурора Рязанской области рассказал о жалобах жителей региона в 2...
12 января прокуратура России отмечает 302 года с момент...
12 января 15:03
3 672
Психологи рассказали, как рязанцам выйти после праздников на работу с ...
Вернуться с новогодних каникул и сразу влиться в рабочи...
6 января 17:00
8 327
РЗН. инфо публикует список самых страшных аварий в Рязанской области в...
В Рязанской области почти за год в авариях погиб 161 че...
3 января 16:47
10 197
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Артемов прокомментировал жалобы рязанцев на стоянку фур в Карцево
Об этом его просил губернатор Малков.

В среду, 17 января, на заседании правительства мэр Рязани Виталий Артемов ответил на жалобы рязанцев по стоянке фур в Карцево.

Малков попросил прокомментировать мэра Рязани, как обстоят дела со стихийной парковкой фур в Карцево, на которую продолжают жаловаться рязанцы. Артемов отметил, что на данный момент администрация города установила знаки запрещающие остановку и стоянку большегрузного транспорта.

«К большому сожалению, есть еще водители, которые нарушают эти правила. Проводим ежедневный мониторинг вместе с ГИБДД», — подчеркнул Артемов.

Кроме того, мэр сообщил, что они привлекли охрану предприятия по выпуску лапши «Доширак», чтобы те мониторили ситуацию, но пока нет должного результата. А также ведется работа с сотрудниками предприятия и собственниками большегрузного транспорта.

«Предусмотрели для „Доширака“ муниципальную землю под парковку на въезде в деревню Карцево, сразу же после съезда с платного путепровода», — завершил Артемов.

Напомним, с 18 декабря в Карцеве изменили правила парковки. Однако рязанцы продолжили жаловаться.