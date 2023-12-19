В Карцеве изменили правила парковки

«С 18 декабря в целях обеспечения проезда автомобиля к жилым домам в поселке Карцево на участке от Восточной окружной дороги до оврага в поселке планируется запретить стоянку транспортных средств», — написали в сообщении.

В Карцеве изменили правила парковки. Об этом сообщили на сайте мэрии.

«С 18 декабря в целях обеспечения проезда автомобиля к жилым домам в поселке Карцево на участке от Восточной окружной дороги до оврага планируется запретить стоянку транспортных средств», — написали в сообщении.

Для этого будут установлены дорожные знаки 3.27 «Стоянка запрещена» с табличками, 8.4.1 «Вид транспортного средства», 8.2.3 «Зона действия».