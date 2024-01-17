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42-летнего рязанца подозревают в попытке угона автомобиля
Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В Рязани задержали 42-летнего рязанца, которого подозревают в попытке угона автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба УМВД.

В полицию обратился 66-летний рязанец с заявлением о том, что кто-то пытался угнать его ВАЗ-2107, припаркованный на улице Ушакова.

«Заявитель рассказал полицейским о том, что из дома заметил какое-то движение около машины и вышел на улицу. Там он увидел знакомого рязанца. Мужчина сказал, что, проходил мимо и видел как незнакомые подростки пытаются взломать автомобиль. Со слов рязанца, он отогнал злоумышленников и спас машину от хищения», — пишет пресс-служба.

Полицейские осмотрели авто и увидели следы попытки завести двигатель в обход замка зажигания. Часть электропроводки была повреждена.

Вскоре оперативники разыскали подозреваемого — 42-летнего рязанца, которого ранее судили за кражу и угон автомобиля.

«42-летний рязанец, употребив спиртное, решил прокатиться на чужом автомобиле. Он знал о припаркованном рядом ВАЗ-2107. Мужчина попытался взломать и завести машину. За этим занятием его и застал хозяин авто. Злоумышленник рискнул обмануть автовладельца, но ввести в заблуждение полицейских у него не удалось», — отметила пресс-служба УМВД.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.