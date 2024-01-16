Жители Рязанской области пожаловались на работу соцсети «ВКонтакте»

По данным сайта «Сбой.рф», по всей России зафиксировано 6005 жалоб.

Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на работу соцсети. Информация приведена на сайте «Сбой.рф».

По данным на 11:37 вторника, 16 января, зафиксировано 6005 жалоб. Чаще всего на сбои жаловались жители Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Челябинской области. Также проблемы с доступом к соцсети зафиксировали в Рязанской области.