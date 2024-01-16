Жители Дягилева пожаловались на оборванный провод вблизи парковки

«У дома 23 по улице Забайкальская около парковки лежит уже второй день провод, может и оголенный. Его ветром мотает, рядом собаки гуляют, дети ходят», — написал автор поста.