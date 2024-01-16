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В Воронежской области при пожарах погибли три человека

В Воронежской области при пожаре погибли три человека. Об этом сообщило издание «Мое! Online» со ссылкой на региональное МЧС.

Первое возгорание случилось в селе Перелешино Панинского района в понедельник, 15 января. Вызов поступил в 19:40, огонь ликвидировали в 20:02 с помощью 12 человек и четырех единиц техники. Предварительной причиной стала неисправность проводки в частном доме. На месте возгорания обнаружили тело 85-летнего хозяина дома.

Также в понедельник, 15 января, случился пожар в Ягодном переулке Воронежа. Обращение поступило в 22:48, огонь потушили в 23:03 с помощью 12 человек и трех единиц техники. На месте пожара нашли труп 62-летнего мужчины.

В поселке Воля Новоусманского района загорелся частный дом 16 января. Специалистам поступил вызов в 2:43, они прибыли на место и эвакуировали газовый баллон. Ликвидировали пожар в 3:10 с помощью 12 единиц и трех единиц техники. На месте возгорания нашли труп 68-летней женщины.