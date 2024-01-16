В Воронеже пострадали три многоэтажки из-за атаки ВСУ

В Воронеже несколько десятков квартир получили повреждения во время атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил утром 16 января губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Повреждения получили 35 квартир в трех 10-этажных домах на улице Тепличной.

Гусев отметил, что жители квартир не обращались за помощью, уехав к родственникам. Однако для пострадавших жителей развернут пункт временного размещения на базе школы № 84.