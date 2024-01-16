В Удмуртии при столкновении фуры и легковушки погибли три человека

Три человека погибли и еще двое пострадали в результате аварии с участием легковушки и фуры в Удмуртии. Об этом заявили ТАСС в Госавтоинспекции региона.

«В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его два пассажира-мужчины погибли на месте происшествия, еще один — мужчина 1957 года рождения — госпитализирован, водителю грузового автомобиля оказана разовая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, причиной аварии стало то, что легковушка пошла на обгон в запрещенном для этого месте.