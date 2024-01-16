В Рязанской области в ДТП с грузовиком погиб мужчина

Авария произошла 15 января на 67-ом километре автомобильной дороги «Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов».

В Кораблинском районе в ДТП с грузовиком погиб мужчина. Об этом сообщило управление МВД по Рязанской области.

Авария произошла в понедельник, 15 января, примерно в 12:45, на 67-ом километре автомобильной дороги «Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов».

По предварительным данным, 56-летний рязанец на Renault Logan столкнулся с грузовиком Shacman, которым управлял 32-летний скопинец.

В результате аварии водитель легковушки погиб на месте. По факту ДТП полиция начала проверку.