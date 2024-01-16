В Рязанской области произошло смертельное ДТП

Личность погибшего устанавливается.

Во вторник, 16 января, примерно в 15:45, в Шиловском районе, на 108-ом километре автодороги «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород», неустановленный водитель на «Ладе Вис», по предварительной информации, столкнулся с грузовым автомобилем «Петербилт» с полуприцепом. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

В результате происшествия водитель отечественного автомобиля от полученных травм скончался на месте.

Личность погибшего устанавливается.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.