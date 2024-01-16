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В Рязанской области в деревне Багданово в рамках догазицификации к газовым сетям подключили первые домовладения

Первые домовладения Багданова в Рязанском районе подключили к газовым сетям в рамках догазификации. В мероприятии, посвященном подключению, приняли участие первый зампред Совета Федерации РФ, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, сенатор Алексей Наумец, губернатор Рязанской области Павел Малков, член правления, начальник департамента ПАО «Газпром» Владимир Марков и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

В общей сложности в Багданове проложено 800 метров внутрипоселковых газопроводов для газификации свыше 20 домов. К настоящему времени с жителями деревни заключено 15 договоров на догазификацию, до границ 14 домовладений сети построены.

Всего в Рязанской области заключено около 9 тыс. договоров на догазификацию, более 8,1 тыс. из них исполнены, почти 5 тыс. домовладений пользуются сетевым топливом.

«Свыше 90% исполненных договоров с момента старта догазификации в 2021 году — хорошая региональная динамика масштабного социального проекта, который реализуется по поручению Президента России Владимира Путина. Тепло приходит к жителям Рязанской области в суровую зиму, в домах становится уютнее и комфортнее. Кроме того, продолжается работа по социальной газификации медицинских и образовательных учреждений: все пять заключенных договоров исполнены, а четыре фельдшерско-акушерских пункта — в селах Паники, Боршевое, Екатериновка и Поляки, — уже подключены к газу», — отметил Сергей Густов.

Также Андрей Турчак, Алексей Наумец, Павел Малков, Владимир Марков и Сергей Густов проинспектировали работу Единого клиентского центра газовых компаний Рязанской области. Ежедневно он может обслуживать до 300 человек, в зале ожидания работает система электронной очереди, а для посетителей с детьми оборудован детский уголок. Также в ЕКЦ представлены образцы отечественной газовой техники.

В клиентском центре потребители могут заключить договор поставки газа, проконсультироваться по вопросам начислений и оплаты, получить информацию по поверке приборов учета, подать заявку на догазификацию, заключить договор на техническое обслуживание газового оборудования.