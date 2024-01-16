В Рязанской области 17 января похолодает до -10 градусов
Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.
В Рязанской области в среду, 17 января, похолодает до -5 градусов. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.
В области будет облачная погода. Ночью пройдет снег, местами сильный. Днем ожидается небольшой снег. Гололедица, ночью местами снежные заносы.
Ветер западной четверти со скоростью 6-11 метров в секунду. Местами возможны порывы 12-17 м/c.
Ожидаемая температура воздуха по региону ночью и днем -10, -5 градусов.