В Рязани задержали иностранца с метадоном

В Рязани задержали 22-летнего гражданина иностранного государства с наркотиком. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД.

Молодого человека остановили на улице Старореченской. В ходе досмотра у него нашли 18 свертков с метадоном общей массой 4,57 грамма.

Отмечается, что мигрант несколько месяцев проживал в Рязани на съемной квартире. Наркотики он забрал в тайнике на территории Московской области и привез в Рязань.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело за незаконное приобретение, транспортировку и хранение наркотических средств в крупном размере (часть 2 статьи 228 УК РФ). Ему грозит до десяти лет колонии.