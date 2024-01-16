В Рязани за выходные зафиксировали четыре превышения вредных веществ в воздухе

Первое превышение зафиксировали 13 января в 15:00 в районе Рязанского Кремля. Было выявлено 1 превышение ПДК диоксида углерода.

В Рязани за выходные зафиксировали четыре превышения вредных веществ в воздухе. Об этом сообщили в пресс-службе минприроды региона.

Первое превышение зафиксировали 13 января в 15:00 в районе Рязанского Кремля. Было выявлено 1 превышение ПДК диоксида углерода. Максимальный уровень концентрации в воздухе составил 1,14 ПДКмр.

14 января в Дашково-Песочне, зафиксировали 2 превышения ПДК диоксида серы. Максимальный уровень концентрации диоксида серы в атмосферном воздухе в 03:40 составил — 1,24 ПДКмр. Также в районе зафиксировали 1 превышение ПДК сероводорода в 08:20. Уровень концентрации сероводорода в атмосферном воздухе составил — 1,42 ПДКмр.