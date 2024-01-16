В Рязани на улице Зеленой неизвестный разбил входную дверь подъезда
На размещенных кадрах видно, как молодой человек подходит к двери, начинает резко дергать за ручку. Далее слышно, как разбивается стекло.
В Рязани на улице Зеленой неизвестный разбил входную дверь подъезда. Об этом сообщили местные жители в Telegram-канале «RZN.Life».
"На Зеленой, 31. Может кто узнает, хотим с соседями, чтобы было стыдно!" - написал автор поста.
На размещенных кадрах видно, как молодой человек подходит к двери, начинает резко дергать за ручку. Далее слышно, как разбивается стекло.