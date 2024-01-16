В Рязани на улице Новаторов засняли двух мужчин, стреляющих из пистолета

Предположительно, у одного из молодых людей в руках пневматическое оружие.

В Рязани на улице Новаторов засняли двух мужчин, стреляющих из пистолета. Соответствующее видео появилось в группе «Новости Рязани» «ВКонтакте».

"По нашему району сейчас ходят такие неадекватные люди и стреляют в разные стороны. Рязань, Новаторов, 10″, — отмечается в посте.

Предположительно, у одного из молодых людей в руках пневматическое оружие.

Как отметили в региональном УМВД, по данному факту проводится проверка.