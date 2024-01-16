В Рязани 17 января отключат холодную воду на 27 улицах
На один час.
В Рязани 17 января отключат воду на ряде улиц. Об этом сообщили в городском «Водоканале».
С 10:00 до 11:00 воды не будет по следующим адресам:
- улица 1-й Лесной проезд д. 10, 11/54, 13, 16, 18, 20, 22, 4, 5, 6, 7, 8;
- улица 1-й Лесной тупик д. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 6;
- улица 1-й проезд Добролюбова д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9;
- улица 1-й проезд Шевцовой д. 1, 10/7, 11/26, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2 корп.2, 2, 20, 21, 22, 23, 25 корп.1, 25/25, 28, 2а, 3, 30, 32, 32а, 4, 5, 6, 7, 8, 9/9;
- улица 1-я Прудная д. ½, 10, 6, 8, 4 (Храм);
- улица 2-й Лесной проезд д. 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 29, 3, 5, 7, 9;
- улица 2-й Лесной тупик д. 1, 10/38, 11, 12/2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 3, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 5, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 6, 7/19, 9;
- улица 2-й проезд Добролюбова д. 10, 3, 4, 5, 6, 8, 9;
- улица 2-я Прудная д. 2, 2а магазин, 3/10;
- улица 3-й проезд Добролюбова д. 1/10, 10, 11, 12, 13, 14, 16/7, 18/8, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 31, 32/8, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 5, 50, 52, 54, 6, 7, 8, 9;
- улица 4-й проезд Добролюбова д. 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 2/12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29/16, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 6, 7, 8, 9;
- улица 5-й проезд Добролюбова д. 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 27а, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 55, 56, 57, 59, 6, 60, 7, 9/5;
- улица 6-й проезд Добролюбова д. 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19/43, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 4, 5, 6, 8;
- улица Громовой д. 10/29, 11, 12, 13/28, 14, 15/27, 17, 19/28, 21, 22/29, 23, 23а, 24, 25, 26/2, 27, 29, 31, 32/43, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43/33, 44, 45, 46, 47/42, 48, 50, 52/35, 54, 56, 9;
- улица Добролюбова д. 10, 11, 12, 13/40, 14/43, 15/39, 16, 17, 18, 19, 2, 20/41, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30/42, 31, 32/41, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 6/2, 60, 61, 62, 63, 64, 66/34, 68, 70, 72/46, 76, 78/56, 8/1, 9;
- улица Дорожная д. 1, 11, 13/53, 14, 15, 16, 17/54, 18, 19/51, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 4, 41/24, 45, 47, 5, 55, 7/11, 7, 8 корп.1, 8, 9;
- улица Достоевского д. 1, 10, 11, 12, 13, 14/3, 15/5, 16/4, 17/6, 18, 19, 2/4, 20, 21, 22, 23, 24, 25/5, 26, 27/6, 28/3, 29, 3, 30/4, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39/5, 4, 40, 42/3, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 52, 6, 7, 8, 9;
- улица Лесная д. 1, 10/11, 11, 12, 13, 14 корп.1, 14, 16, 17, 18, 19, 2 корп.1, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26/27, 27, 29/29, 3, 31, 32, 32а, 34, 35, 37, 39, 4, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 51, 52, 55, 56, 57, 59, 6, 67, 7, 8, 9;
- улица Новоселковская д. 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 3 — ГБУ РО Рязанская облветстанция, 34, 36, 38, 4, 46, 48, 5 — ГБУ РО Рязанская облветлаборатория, 50, 52, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 72, 72а, 8;
- улица Прудный проезд д. 1, 10, 12, 14, 16, 18, 3, 4, 5, 6;
- улица Соколовская д. 11 Прокуратура Ряз. р-на Ряз. обл., 14, 15, 17 (организация Сокол), 19/5 (гостиница «Бриз»), 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 5а, 6, 7, 8, 9, 9а, 18 УФСИН России по Ряз. обл., 5 АО Почта России;
- улица Тюленина д. 14/3, 15, 16, 17, 18/4, 20/11, 22, 24, 34, 36;
- улица Чехова д. 1, 10, 11, 13/1, 15/2, 17, 19, 21, 23, 25, 27/1, 29/2, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 45, 47, 49, 5, 51, 6, 66 — ГБУ РО Комплексный центр социального обслуживания населения Семья, 7, 8, 9;
- улица Шевцовой д. 10, 12, 13/15, 15, 16/17, 17/16, 18, 19/23, 20/18, 21, 22, 23/24, 24, 26/26, 28, 31, 32, 33/8, 34, 35, 36/10, 37, 38, 39/20, 40, 41, 42, 43, 44/23, 45/30, 46, 48/32;
- улица Новоселковская д. 17 (Логистическая компания), 3 — ГБУ РО Рязанская облветстанция, д. 13 (полк ППС-Кинологи), д. 72 (ООО «Торговый дом Лига»), д. 3Б («Электрика от, А до Я»), д. 3 (Ветеринарная аптека), д. 7 («Лесок» ООО хлеб завод), д. 9 (Рент Авто — транспрт. компания), 5 — ГБУ РО Рязанская облветлаборатория, Лесок станция 25 (Легион-62, Забор-Сад компания);
- улица Добролюбова 4-й пр. д. 1б (автосервис), д. 1А (Производственные строительные системы ООО, BRAVOS фабрика кофе-чая), д. 1 к 2 (Оптторг, торг. ком.), д. 1 (м-н Галактика, Геркулес ТД, Парафин ООО производст. компания);
- улица Куйбышевское шоссе д. 53 (АЗС).