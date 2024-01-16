Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 16
-2°
Срд, 17
-6°
Чтв, 18
ЦБ USD 87.68 -0.45 16/01
ЦБ EUR 96.07 -0.68 16/01
Нал. USD 90 / 88.9 15/01 16:15
Нал. EUR 95 / 88.9 15/01 16:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Зампрокурора Рязанской области рассказал о жалобах жителей региона в 2...
12 января прокуратура России отмечает 302 года с момент...
12 января 15:03
2 964
Психологи рассказали, как рязанцам выйти после праздников на работу с ...
Вернуться с новогодних каникул и сразу влиться в рабочи...
6 января 17:00
7 658
РЗН. инфо публикует список самых страшных аварий в Рязанской области в...
В Рязанской области почти за год в авариях погиб 161 че...
3 января 16:47
9 530
Какие громкие события произошли в Рязанской области в 2023 году
Редакция РЗН. Инфо составила список событий, которыми з...
2 января 13:48
9 412
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязани 17 января отключат холодную воду на 27 улицах
На один час.

В Рязани 17 января отключат воду на ряде улиц. Об этом сообщили в городском «Водоканале».

С 10:00 до 11:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица 1-й Лесной проезд д. 10, 11/54, 13, 16, 18, 20, 22, 4, 5, 6, 7, 8;
  • улица 1-й Лесной тупик д. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 6;
  • улица 1-й проезд Добролюбова д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9;
  • улица 1-й проезд Шевцовой д. 1, 10/7, 11/26, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2 корп.2, 2, 20, 21, 22, 23, 25 корп.1, 25/25, 28, 2а, 3, 30, 32, 32а, 4, 5, 6, 7, 8, 9/9;
  • улица 1-я Прудная д. ½, 10, 6, 8, 4 (Храм);
  • улица 2-й Лесной проезд д. 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 29, 3, 5, 7, 9;
  • улица 2-й Лесной тупик д. 1, 10/38, 11, 12/2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 3, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 5, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 6, 7/19, 9;
  • улица 2-й проезд Добролюбова д. 10, 3, 4, 5, 6, 8, 9;
  • улица 2-я Прудная д. 2, 2а магазин, 3/10;
  • улица 3-й проезд Добролюбова д. 1/10, 10, 11, 12, 13, 14, 16/7, 18/8, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 31, 32/8, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 5, 50, 52, 54, 6, 7, 8, 9;
  • улица 4-й проезд Добролюбова д. 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 2/12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29/16, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 6, 7, 8, 9;
  • улица 5-й проезд Добролюбова д. 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 27а, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 55, 56, 57, 59, 6, 60, 7, 9/5;
  • улица 6-й проезд Добролюбова д. 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19/43, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 4, 5, 6, 8;
  • улица Громовой д. 10/29, 11, 12, 13/28, 14, 15/27, 17, 19/28, 21, 22/29, 23, 23а, 24, 25, 26/2, 27, 29, 31, 32/43, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43/33, 44, 45, 46, 47/42, 48, 50, 52/35, 54, 56, 9;
  • улица Добролюбова д. 10, 11, 12, 13/40, 14/43, 15/39, 16, 17, 18, 19, 2, 20/41, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30/42, 31, 32/41, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 6/2, 60, 61, 62, 63, 64, 66/34, 68, 70, 72/46, 76, 78/56, 8/1, 9;
  • улица Дорожная д. 1, 11, 13/53, 14, 15, 16, 17/54, 18, 19/51, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 4, 41/24, 45, 47, 5, 55, 7/11, 7, 8 корп.1, 8, 9;
  • улица Достоевского д. 1, 10, 11, 12, 13, 14/3, 15/5, 16/4, 17/6, 18, 19, 2/4, 20, 21, 22, 23, 24, 25/5, 26, 27/6, 28/3, 29, 3, 30/4, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39/5, 4, 40, 42/3, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 52, 6, 7, 8, 9;
  • улица Лесная д. 1, 10/11, 11, 12, 13, 14 корп.1, 14, 16, 17, 18, 19, 2 корп.1, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26/27, 27, 29/29, 3, 31, 32, 32а, 34, 35, 37, 39, 4, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 51, 52, 55, 56, 57, 59, 6, 67, 7, 8, 9;
  • улица Новоселковская д. 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 3 — ГБУ РО Рязанская облветстанция, 34, 36, 38, 4, 46, 48, 5 — ГБУ РО Рязанская облветлаборатория, 50, 52, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 72, 72а, 8;
  • улица Прудный проезд д. 1, 10, 12, 14, 16, 18, 3, 4, 5, 6;
  • улица Соколовская д. 11 Прокуратура Ряз. р-на Ряз. обл., 14, 15, 17 (организация Сокол), 19/5 (гостиница «Бриз»), 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 5а, 6, 7, 8, 9, 9а, 18 УФСИН России по Ряз. обл., 5 АО Почта России;
  • улица Тюленина д. 14/3, 15, 16, 17, 18/4, 20/11, 22, 24, 34, 36;
  • улица Чехова д. 1, 10, 11, 13/1, 15/2, 17, 19, 21, 23, 25, 27/1, 29/2, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 45, 47, 49, 5, 51, 6, 66 — ГБУ РО Комплексный центр социального обслуживания населения Семья, 7, 8, 9;
  • улица Шевцовой д. 10, 12, 13/15, 15, 16/17, 17/16, 18, 19/23, 20/18, 21, 22, 23/24, 24, 26/26, 28, 31, 32, 33/8, 34, 35, 36/10, 37, 38, 39/20, 40, 41, 42, 43, 44/23, 45/30, 46, 48/32;
  • улица Новоселковская д. 17 (Логистическая компания), 3 — ГБУ РО Рязанская облветстанция, д. 13 (полк ППС-Кинологи), д. 72 (ООО «Торговый дом Лига»), д. 3Б («Электрика от, А до Я»), д. 3 (Ветеринарная аптека), д. 7 («Лесок» ООО хлеб завод), д. 9 (Рент Авто — транспрт. компания), 5 — ГБУ РО Рязанская облветлаборатория, Лесок станция 25 (Легион-62, Забор-Сад компания);
  • улица Добролюбова 4-й пр. д. 1б (автосервис), д. 1А (Производственные строительные системы ООО, BRAVOS фабрика кофе-чая), д. 1 к 2 (Оптторг, торг. ком.), д. 1 (м-н Галактика, Геркулес ТД, Парафин ООО производст. компания);
  • улица Куйбышевское шоссе д. 53 (АЗС).