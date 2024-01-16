В России за неделю заболеваемость коронавирусом выросла на 12,6%

В России за неделю заболеваемость коронавирусом выросла на 12,6%. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Федеральный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 18,5 и возрос в сравнении с предыдущей неделей на 12,6%. Увеличение заболеваемости отмечено в 62 субъектах Российской Федерации, в том числе в 18 регионах более чем в среднем по стране», — указано в сообщении. Всего выявили 26 993 случаев COVID-19.

За последнюю неделю в России госпитализировали 3 746 человек с коронавирусом — это на 21,4% больше, чем по сравнению с предыдущей неделей.

Выздоровели за неделю 39 743 человек, что на 3% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Умерло за неделю с 8 по 14 января 150 человек, уточнили в оперштабе.