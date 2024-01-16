В России с 1 февраля увеличится материнский капитал

Его проиндексируют до 630,4 тысячи рублей на первого ребенка и до 833 тычсяч рублей на второго.

В России с 1 февраля проиндексируют материнский капитал. Об этом сообщил Telegram-канал «RT на русском» со ссылкой на пресс-службу Правительства РФ.

Маткапитал увеличится до 630,4 тысячи рублей на первого ребенка и до 833 тысяч рублей — на второго.

Отмечается, что родителям, получившим выплату при рождении первого ребенка, при рождении второго положена доплата в размере 202,6 тысячи рублей.