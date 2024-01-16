В России проиндексируют более 40 видов выплат

В России увеличат сумму более 40 видов выплат. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

С 1 февраля выплаты могут проиндексировать на 7,4%.

«Ежегодно с 1 февраля года устанавливается коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. В 2024 году коэффициент индексации составит 1,074», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующий проект постановления правительства опубликован на сайте нормативно-правовых актов.