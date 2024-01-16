В России предложили запретить импорт пива из недружественных стран

Инициативу предложил глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко.

В России предложили запретить импорт пива из недружественных стран. Об этом сообщили « Известия ».

Инициативу предложил глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко.

«Пиво является практически таким же важным экспортным товаром для Германии, как яблоки для Польши. При этом недружественные страны наращивают поставки этого напитка в Россию и зарабатывают на этом десятки миллионов долларов, и налоговые отчисления от них идут, в том числе, на поддержку Вооруженных сил Украины», — заявил депутат в обращении к премьеру Михаилу Мишустину.

Парламентарий отметил, что недружественные страны зарабатывают на России, резко критикуя ее. «Убежден, что дополнение списка запрещенных для ввоза продуктов пивом пойдет нам только на пользу — импорт в этой сфере занимает лишь 6% рынка. Также мы поддержим отечественных производителей и дадим возможность попасть на наши полки производителям из дружественных стран», — подчеркнул Диденко.

В 2023 году на Германию пришлось более трети всего импорта пива в Россию. При этом объем поставок в сравнении с 2022 годом вырос на 32% и составил 96 миллионов долларов. На втором месте — Литва с 15% поставок, а на третьем Латвия, которая нарастила импорт до 34,4 миллиона долларов.