В пожаре в Нижнем Новгороде погибли двое детей

В Нижнем Новгороде 16 января во время пожара погибли дети. Об этом сообщили в региональном следкоме.

Утром загорелся частный жилой дом на улице Гужевая. Во время пожара погибли двое детей — двух и четырех лет. Их нашли после тушения огня.

«При осмотре тел погибших следователи СК видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили», — сообщили следователи.

По факту гибели детей следком возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.