В Польше призвали НАТО готовиться к любым сценариям в отношении России
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал Североатлантический альянс готовиться к любым сценариям в отношении России в связи с усилением ее наступательных действий на Украине.
В Польше призвали НАТО готовиться к любым сценариям в отношении России. Об этом пишет RT.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал Североатлантический альянс готовиться к любым сценариям в отношении России в связи с усилением ее наступательных действий на Украине.
Он также назвал ситуацию в зоне боевых действий на Украине очень серьезной. Министр выступил за продолжение процесса расширения и трансформации армии Польши.
По его словам, польский оборонный бюджет в 2024 году вырастет на около 20%.