В Польше призвали НАТО готовиться к любым сценариям в отношении России

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал Североатлантический альянс готовиться к любым сценариям в отношении России в связи с усилением ее наступательных действий на Украине.

В Польше призвали НАТО готовиться к любым сценариям в отношении России. Об этом пишет RT.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал Североатлантический альянс готовиться к любым сценариям в отношении России в связи с усилением ее наступательных действий на Украине.

Он также назвал ситуацию в зоне боевых действий на Украине очень серьезной. Министр выступил за продолжение процесса расширения и трансформации армии Польши.

По его словам, польский оборонный бюджет в 2024 году вырастет на около 20%.