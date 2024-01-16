В полиции рассказали подробности аварии, в которой сбили 11-летнюю девочку

В результате происшествия ребенок получил травмы и был госпитализирован.

Во вторник, 16 января, примерно в 17:30, в Рязани, вблизи дома 5 по улице Семчинской, 20-летний местный житель, управляя автомобилем «Мицубиси Лансер», по предварительной информации, сбил 11-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

В результате происшествия ребенок получил травмы и был госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.