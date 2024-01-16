В Омской области в ДТП с двумя грузовиками погиб человек

В Омской области в ДТП с двумя грузовиками погиб человек. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Авария произошла утром во вторник, 16 января, на 383 километре трассы «Тюмень — Омск».

По предварительной информации, водитель «КамАЗ» выехал на «встречку» и столкнулся с большегрузом DAF. В результате водитель «КамАЗ» погиб на месте. Водителя DAF госпитализировали. По факту ДТП ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Движение на участке дороги перекрыто.