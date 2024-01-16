В Нижнем Новгороде при прорыве трубопровода пострадали 12 человек

В Нижнем Новгороде при прорыве трубопровода пострадали 12 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, 700-миллиметровая труба лопнула в дома не улице Студеной. Кипяток хлынул наружу. Несколько человек попали в зону поражения. Их доставили в больницу с ожогами ног кипятком 1-2 степени. Среди пострадавших — двое детей.

В настоящее время без отопления остаются 20 многоквартирных домов — это более трех тысяч человек. Ведутся ремонтные работы.