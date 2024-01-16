В Мурманской области при сходе лавины погиб миллиардер Андрей Годунов

В Мурманской области при сходе лавины погиб миллиардер Андрей Годунов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, тело 48-летнего мужчины обнаружили еще 8 января рядом с ущельем Рамзай на горе Петрелиус. Андрей Годунов и 54-летний Игорь Слонский ехали на снегоходе вместе с незарегистрированной туристской группой, когда попали под лавину. В итоге Годунов и Слонский погибли.

Андрей Годунов являлся основателем фирмы NBCOM Group, специализирующейся на продаже и обслуживании техники Apple. Согласно изданию «Деловой Петербург», состояние предпринимателя в 2023 году оценивалось в 3,5 миллиарда рублей.