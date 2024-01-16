В Москве госпитализировали народного артиста России Евгения Герчакова

74-летний актер подтвердил, что почувствовал себя плохо и вызвал «скорую».

В Москве госпитализировали народного артиста России Евгения Герчакова. Об этом сообщает «Газета.ру».

По данным издания, 74-летний актер подтвердил, что почувствовал себя плохо и вызвал «скорую».

"Подскочило давление очень сильно. Я, в общем, здоровый парень-то, 75 лет не предел, правда?", — поделился он.

Герчаков добавил, что диагноз только определяют и он не знает, как долго пробудет в клинике.

Фото: kino-teatr.ru.