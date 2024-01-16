В Минобороны заявили о демилитаризации НАТО

Об этом заявил советник министра обороны России Андрей Ильницкий.

В Минобороны пообещали демилитаризировать НАТО в ходе спецоперации. Об этом пишет журнал « Международная жизнь » со ссылкой на советника министра обороны России Андрея Ильницкого.

«Не лишне сказать, что, вообще-то говоря, мы занимаемся не только демилитаризацией Украины, мы демилитаризацией НАТО занимаемся. Фактически сейчас есть понимание, что, несмотря на то, что год назад американцами и представителями НАТО было озвучено, что они обеспечат Украине через год производство от миллиона до трех миллионов снарядов, они на эту цифру и близко не вышли. Разрушены производства, цепочки, поставки», — заявил Ильницкий.

Также он отметил, что промышленность стран НАТО уже не способна произвести «жизненно важные» вещи в отличие от России.