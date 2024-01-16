В Минобороны РФ рассказали о потерях ВСУ за сутки

За сутки ВСУ потеряли около 1000 солдат, четыре танка, среди которых два Leopard и четыре БМП.

В Минобороны РФ рассказали о потерях ВСУ за сутки. Об этом сообщили в сводке ведомства.

Войска РФ отразили шесть атак ВСУ на купянском направлении, четыре атаки на краснолиманском направлении, пять атак на донецком направлении.

За сутки ВСУ потеряли около 1000 солдат, четыре танка, среди которых два Leopard и четыре БМП.

Также российская ПВО за сутки сбила 69 украинских дронов.