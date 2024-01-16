В Ленинградской области после пожара в доме нашли тело подростка

В Ленинградской области после пожара в доме нашли тело подростка. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на мойке».

Пожар случился в частном доме в Токсово. Прибывшие на вызов ранним утром сотрудники нашли на месте 71-летнего владельца дома и его 37-летнюю супругу, получившую ожоги 20% тела. Вскоре при разборе завалов спасатели обнаружили тело 12-летнего ребенка.

После этого отец мальчика пропал с места. Его местоположение сейчас пытаются установить, как и причины возгорания дома.