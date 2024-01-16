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В Кемеровской области на пустыре нашли труп пропавшей 18-летней девушки

В Кемеровской области обнаружили тело 18-летней девушки из Мысков, которая пропала перед Новым годом — с ней никто не мог связаться с 30 декабря 2023 года. Как стало известно РЕН. ТВ, по подозрению в убийстве девушки был задержан 35-летний мужчина.

«Предполагаемый преступник показал, где находится его жертва — тело обнаружили спрятанным на пустыре. Предварительно, злоумышленник задушил девушку», — сообщили источник.

На данный момент остается неизвестным, по какой причине преступник мог расправиться с жительницей Мысков.

По предварительным данным, девушку убил рецидивист, который уже сидел в тюрьме из-за убийства двух женщин. Тогда же он пытался сжечь дом с трупами.