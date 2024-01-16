В Кемеровской области грудной ребенок ударился головой об игрушки и умер

В Кемеровской области мальчик ударился головой об игрушки и умер. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Трагедия произошла в Прокопьевске.

По информации источника, 12 января девятимесячный мальчик возился с игрушками, упал и ударился головой. Его 28-летняя мать решила, что ничего страшного не случилось, и забыла про это. Спустя два дня вечером у ребенка поднялась температура до 37,5 градусов. Мать дала ему лекарство и уложила спать. Через два часа мальчик проснулся и начал плакать. После этого приехавшая «скорая» констатировала смерть ребенка.

Судмедэксперты установили, что причиной гибели мальчика стала черепно-мозговая травма, полученная несколько дней назад. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», матери грозит лишение свободы до двух лет. Проверяется версия об умышленном нанесении травмы.