В Касимове во время ссоры пьяный мужчина ударил ножом оппонента

Нападавшего заключили под стражу.

В Касимове во время пьяной драки мужчина ударил ножом оппонента. Об этом сообщило региональное управление Следкома.

Инцидент произошел 12 января.

По данным следствия, двое пьяных мужчин поссорились между собой. Во время конфликта подозреваемый 1966 года рождения несколько раз ударил потерпевшего в шею, туловище и руки. Противоправные действия пресек свидетель.

Потерпевшего госпитализировали. Ему оказывают медицинскую помощь.

Подозреваемого задержали. На мужчина завели уголовное дело о покушении на убийство, его заключили под стражу. По уголовному делу проводятся процессуальные действия.